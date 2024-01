Mayer explota contra De Nigris por consejo a Wendy Guevara

Redacción

México.- Tras protagonizar una fuerte guerra de declaraciones contra Wendy Guevara, Sergio Mayer sigue acaparando titulares, por lo que parece que la polémica no para.

Vale recordar que, todo comenzó cuando Wendy Guevara confesó en una entrevista con Adela Micha, que había conocido otra cara de Sergio una vez que estaba en negociaciones con Televisa, pues según ella él quería que ella firmara contratos y dejar a un lado a su equipo de trabajo para él tener el control sobre ella y su carrera.

A partir de ahí, Sergio Mayer no se ha quedado callado y ha expuesto todo lo que ayudó a la integrante de ‘las Perdidas’ en cuanto a las campañas con marcas que le consiguió tras salir de La casa de los famosos México, e incluso, su esposa, Issabela Camil, la señaló de “malagradecida”.

A raíz de dicho conflicto se han involucrado diversas celebridades, tal como Poncho de Nigris, quien recordó en un en vivo con sus seguidores que, dentro del reality, le advirtió a Wendy Guevara que “no le firmara nada a Sergio Mayer”.

Así pues en una entrevista un programa de Radiofórmula, Mayer tocó el tema de su conflicto con la influencer y reveló detalles de lo que sucedió con los contratos que firmó.

“Le voy a dar la razón en que Wendy Guevara nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara, que es no nombre real. Wendy Guevara no lo firmó, tiene razón, pero sí lo firmó Luis Carmen. Entonces, para que mi empresa pudiera cobrar y hacer los procedimientos adecuados para hacer las campañas adecuadas, tanto ella como Joel (el mánager de la influencer) me firmaron”, dijo Sergio Mayer.

Pese a que las negociaciones de Wendy con Mayer y Televisa sí se llevaron a cabo, no culminaron, ya que la famosa se habría negado a seguir haciendo negocios con Sergio, por lo que el empresario sostiene que fue Poncho de Nigris quien la habría hecho cambiar de opinión, ya que el regiomontano le aconsejó que no firmara nada con él.

“Resulta que Wendy dice que un pndej le dijo: ‘No le firmes a Mayer’ que, además, es un wey que no le genera nada, si dices: Oye, es un wey creativo, es productor, sabe del negocio, pero no, no genera nada”, afirmó Sergio Mayer.

Pero ahí no paro la cosa, pues luego de que Mayer explicó la situación que enfrenta con Wendy, también externó que en la actualidad no sigue a ninguno de sus compañeros de La casa de los famosos México.

“Poncho dentro de la casa, a mis espaldas, le decía a Wendy: ´No le firmes nada´, sí… Ahí están los videos, y Poncho fue también que le dijo a Wendy que no me firmara nada cuando se enteró de que estábamos haciendo negocio”, sentenció Sergio Mayer.

Y concluyó: “Un amigo es el que te frecuenta, el que te llama por teléfono, el que te cuenta las cosas, fuimos compañeros; Poncho trabajó para mí en Solo para mujeres y, luego, se robó el concepto, es la realidad, fue desleal en ese momento y, no es que esté hablando mal, esa es la realidad”.

Al momento, ni Wendy Guevara, así como Poncho de Nigris han contestado a las contundentes declaraciones de Sergio Mayer, aunque la controversia sigue.

*Con información de TVNotas.