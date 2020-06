Mauricio Clark podría ir a la cárcel por cambiar a personas de homosexuales a heterosexuales

Redacción

Ciudad de México.-Polémico conductor se dice perseguido.

Mauricio Clark afirmó que podría ir a prisión por cambiar a personas de homosexuales a heterosexuales, que incluso el gobierno es quien lo quiere detener. ”A mí ya me tienen amenazado, recibí inclusive amenazas del mismo estado en que me calle, en que si no me callo con el tema específico de la homosexualidad, me van a meter entre cinco y ocho años de cárcel, que ningún terapeuta, ningún psicólogo, ningún ministro, ningún sacerdote, ningún pastor, ninguna persona llamase como sea puede ayudar a otra persona a su reorientación sexual”, dijo en entrevista para ‘Venga La Alegría’.

”Es decir supongamos, esto ya pasó en España, no sabes cuantas personas hoy día están en la cárcel, porque imagínate que una persona que ha llevado una vida gay, por la razón que sea, hoy en su edad adulta dice: ‘mi papá me violaba de niño’. Si tu pides ayuda como gay, tanto el gay como el terapeuta se van a la cárcel”,

Aseveró que ni las amenazas van a detenerlo, porque está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. ”O me voy del país o me voy a la cárcel entre cuatro a ocho años, si me van a meter a la cárcel por ayudar a otro hermano homosexual a salir de la homosexualidad, para mi va a ser un honor y no es por hacerme el valiente, ni el super héroe, pero no le puedo negar ayuda a alguien que me está pidiendo ayuda y dejemos a un lado la temática; esa persona si está pidiendo ayuda es por alguna razón, incluso no se le pude negar. Si me van a meter al bote por eso va a ser un honor… estuve encarcelado 20 años en mí mismo y cinco años más en la cárcel siendo libre, no me da miedo”, afirmó. © IG @mauricioesclarketo | Continuará hasta las últimas consecuencias. IG @mauricioesclarketo | Continuará hasta las últimas consecuencias. Compartió que incluso algunos países le están ofreciendo apoyo, para que se vaya y el sólo puede ponerse en manos de Dios y que sea él quien decida.

”Me han escrito al menos de dos países, por seguridad ahorita no digo quiénes son, en donde me han ofrecido apoyo para estar allá y demás. Yo voy a donde el señor me mande, si el señor me manda a prisión y ahí eso va a servir para mis demás hermanos adelante, lo que hoy tengo es fe”, puntualizó.

Con información de TVNotas