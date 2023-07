Matrimonio duran poco en Aguascalientes: Poder Judicial  

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- No solo los divorcios en nuestro estado siguen a la alza, sino que además la duración de los matrimonios es más corta, reveló el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Rojas García.

Cuestionado sobre el fenómeno de las separaciones matrimoniales en la entidad, el Magistrado Presidente comentó, “la verdad fíjese que sí ha aumentó el tema de divorcio, pero yo lo atribuyo más primero a un fenómeno que se estaba dando, antes era muy difícil obtener una sentencia de divorcio, cambia la ley, cambia la concepción que se tiene sobre el matrimonio y entonces es más accesible el divorcio y muchas personas que en los hechos ya estaban separados, bueno simplemente lo están materializando”.

Luego abundó, “eso por un lado y por otro lado se está dando un fenómeno muy, pues muy inédito, las personas ya no duran tanto tiempo casados, pero es un compromiso que ya no se toma a lo mejor como antes se tomaba, con esa firmeza con esa seriedad, hoy son otros tiempos, hoy hay otros modelos de unión ya se ha presentado un fenómeno de que se presenta divorcios de personas que tienen poco tiempo casados”.

Referente a cuál sería el aumento en las desuniones en el estado dijo, “se ha mantenido y va mas o menos a la alza, yo le podría hablar de cerca de 2 mil 500 asuntos, que se están dando en el tema de divorcios”, detallando posteriormente que al 11 de julio se tenía un registro de 3341 procedimientos de divorcio.