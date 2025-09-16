Matan a golpes y puñaladas a hombre en el Cerrito de la Cruz en Aguascalientes 

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre fue asesinado presuntamente a golpes y puñaladas por varios sujetos cuando caminaba por calles del Cerrito de la Cruz.

Los hechos se verificaron al filo de las 19:30 horas, en la avenida Perseo casi con el cruce de Arqueros en el citado fraccionamiento.

La víctima mortal es un hombre de entre 30 a 35 años de edad, el cual presenta golpes en cara y heridas por arma blanca en el abdomen.

El hoy fallecido fue observado corriendo sobre la avenida Perseo en dirección hacia el poniente y al llegar al camellón central se desplomó quedando inconsciente.

Tras dar parte al servicio de emergencia 911 acudieron Policías Municipales y paramédicos del 080 que tras valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

Extraoficialmente se maneja la versión de qué el hoy occiso pudiera ser un indigente al cuál pandilleros habrían atacado.

La escena fue acordonada por elementos de la Agencia de Investigación y peritos de Servicios Periciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para enseguida trasladarlo al SEMEFO para la necropsia de ley.