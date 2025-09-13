Mata ICE a mexicano en Chicago

Redacción

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos asesinó ayer a tiros al mexicano Silverio Villegas González, de 38 años, originario de Michoacán y de oficio cocinero, en un retén migratorio en Franklin Park, suburbio al norte de Chicago.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el connacional intentó huir del operativo en su vehículo y embistió a los agentes. “Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma”, indicó el comunicado oficial.

El Consulado de México en Chicago informó que ya estableció contacto con la familia de la víctima para brindarle asistencia y solicitó a ICE detalles sobre las circunstancias de la muerte. “El consulado está en comunicación con las autoridades de ICE a las que se les ha solicitado información sobre las circunstancias en las cuales el connacional Villegas González recibió disparos por parte del oficial de ICE”, señaló en un comunicado.

El incidente ocurrió apenas días después de que Donald Trump reforzara su ofensiva migratoria en distintas ciudades del País.