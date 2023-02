Más que asaltos en Jalisco y Zacatecas, balaceras entre grupos delictivos afectan a transportistas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A diferencia de lo que acontece en entidades vecinas como Zacatecas y Jalisco, las carreteras de Aguascalientes se mantienen como las más seguras del país, presumió el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz.

El empresario camionero comentó que en los últimos cinco años el estado ha registrado dos asaltos a camiones, mismos que se resolvieron el mismo día.

Comentó que en el caso de las carreteras de Jalisco y Zacatecas no es tanto el problema del robo el que sufren los camioneros, sino los enfrentamientos entre grupos delictivos.

“En algunas zonas de Zacatecas y Jalisco lo que hemos tenido son enfrentamientos entre grupos delictivos y no tanto asaltos a camines, más bien las detenciones de nuestras unidades han sido para realizar bloqueos incendiándolos”, explicó.

Al final demandó que el estado no baje la guardia en materia de seguridad para continuar siendo una de las entidades más seguras del país.