Más padres de familia están a favor del regreso a clases en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Más padres de familia han mostrado su interés por el que sus hijos regresen de manera presencial a las aulas, debido a cambios que se han generado en contra de la pandemia de Covid-19, señaló el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), Miguel Ángel Herrera Cruz.

“Tuvimos una asamblea en la asociación estatal para definir la postura en la que están los papás y ahorita te puedo comentar que tenemos un porcentaje mayor a la última encuesta realizada de papás que tienen ese ánimo de regresar a las clases presenciales”, explicó en entrevista con El Clarinete.

– ¿Qué porcentaje de papás están a favor?

– Teníamos anteriormente el 63% y ahorita estamos en un 75%

Señaló que este cambio de decisión entre los padres y madres de familia se debe a dos factores: el avance de las jornadas de vacunación entre los mayores de 18 años y que Aguascalientes sigue estando en color verde dentro del Semáforo Epidemiológico nacional.

Pese a que la mayoría de los padres estarían a favor de un regreso presencial a las aulas en el próximo ciclo escolar 2021-2022, Herrera Cruz resaltó que aún se brindará la posibilidad de que los menores sigan estudiando en casa, si es que sus tutores aún consideran que hay un riesgo para su salud.

“Hasta el momento sigue híbrido por la cuestión de ese 25% de que todavía no está convencido, a ellos no se les va a negar que desde casa sigan estudiando, lo que queremos es que no haya un rezago educativo”.

Por último, dijo que las autoridades educativas tienen la intención de trabajar en un sistema que les permita combatir el rezago educativo en caso de que la pandemia tenga una tercera ola en la entidad.