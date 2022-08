Más de 50 mil niños faltaron de vacunarse contra Covid en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Poco más de 50 mil menores de edad de entre 5 y 11 años de edad no acudieron o no pudieron vacunarse contra el Covid-19 en las últimas jornadas organizadas en Aguascalientes, indicó la coordinadora de la vacunación en la entidad, Yazú Muñoz.

La funcionaria explicó en entrevista que las últimas jornadas lograron convocar a 126 mil menores de edad de los 180 mil que se tenían estimados para la vacunación, por lo que quedaron pendientes alrededor de 54 mil niños y niñas que por alguna razón, no recibieron el biológico.

“También hay que considerar que muchos no desean vacunarse, peor también se está solicitando más vacuna para poder, hubo algunos menores que sí querían pero ya se nos habían terminado las dosis, aunque se les estuvo avisando en las filas para que no tuvieran la molestia y que no estuvieran formados”, dijo.

Muñoz apuntó que la Secretaría de Bienestar ya hizo la solicitud de más dosis para menores y están a la espera de recibirlas, para posteriormente dar a conocer nuevas fechas de vacunación para este sector de la población.

Por otra parte, la coordinadora indicó que a la fecha no se tiene información sobre jornadas especiales para los adultos que quedaron rezagados o de jornadas que se vayan a establecer de manera anual para toda la población. Sin embargo, no descartó que en el futuro se implementen estas acciones.

“Yo supongo que sí va a ser como algo de manera anual, ya todos tenemos tres dosis mínimo, los adultos mayores y el sector salud se les puso una cuarta dosis, suponemos que sí se estará aplicando mínimo una vez al año, que será algo habitual pero hasta ahora no nos han comentado”, concluyó.