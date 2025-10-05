Más de 27 mil personas atendidas en Jueves de Bolsa de Trabajo 

24 C
Aguascalientes
5 octubre, 2025
Tendencias

En Aguascalientes de enero a septiembre de 2025, se realizaron 140 eventos de vinculación laboral en todo el estado, lo que facilitó el acceso a más y mejores oportunidades de empleo para todas y todos.

A través de diversos programas impulsados por la gobernadora Tere Jiménez, como el “Jueves de Bolsa de Trabajo” y las “Brigadas de Empleo en tu Colonia y Municipio”, se ha brindado atención a más de 27 mil personas; mediante estos esquemas, las personas acuden personalmente a conocer las vacantes, presentar solicitudes y, en muchos casos, participar en entrevistas inmediatas para acceder a un empleo formal.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt),  Esaú Garza de Vega, señaló que estas iniciativas benefician tanto a las y los trabajadores como a las empresas, ya que permiten una vinculación efectiva entre el Gobierno, el sector productivo y la sociedad, facilitando así el acceso a un trabajo formal.  

La directora del Servicio Estatal y Nacional de Empleo (SNEA), Irma Díaz Marmolejo, invitó a las personas que están en busca de un empleo a acudir a la ventanilla de vinculación laboral, ubicada en la Nave 55 del Complejo Ficotrece, en la colonia Ferronales, o comunicarse al teléfono 449 971 94 01, extensión 5900, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Cabe destacar que el Gobierno del Estado impulsa estos programas a través de la Sedecyt y el SNEA.