Más de 200 personas desaparecidas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los colectivos del Observatorio de Violencia Social y Género y Buscando Vedad y Justicia, refirieron que en Aguascalientes existe un registro de 242 personas desapreciadas y no localizadas.

La representante del Observatorio de Violencia Social y de Género, Violeta Sabás, indicó que estas cifras difieren de las que oficialmente presenta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que indica de 356 personas no localizadas en la entidad, aunque en su caso no han depurado, ni actualizado sus padrones.

“Nosotros hemos estado depurando ese padrón y se tiene que se han localizado de ese número (356) vivas o muertas a 114 personas, entonces tenemos una cifra de 242 desaparecidos”, refirió la activista.

Mencionó que personalmente acudieron con las familias para actualizar los padrones, situación que no han hecho desde la parte oficial que sigue manteniendo el mismo número de desaparecidos.