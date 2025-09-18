18.3 C
Aguascalientes
18 septiembre, 2025
Tendencias

Inicia venta de boletos para el espectáculo ‘Mitos y Leyendas’…

Festival de Calaveras llevará cultura a todos los municipios y…

Pegan granizadas a huertas de guayaba en Calvillo

Benefician a productores de Jesús María con apoyos

Tere Jiménez da banderazo a obras de rehabilitación con concreto…

Regreso al Congreso de la Unión para ser la voz…

Usan perros para atacar a policías en Aguascalientes

Multan a 2 negocios en Aguascalientes por incumplir Ley Seca

Por sustracción de menores y violencia familiar detienen a Checo…

No hay fractura con PAN y PRD en municipios de…

Más de 200 mp se recaudaron para Banco de Alimentos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Recursos financieros se generaron durante el pasado Festival de Sabores realizado en esta ciudad y cuyas ganancias serán destinados al Banco de Alimentos de Cáritas (Bancaritas)

En conferencia de medios, Francisco Belausteguigoitia, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), informó que se recaudaron 212, 700 pesos.

“Tuvimos un gran resultado y definitivamente agradecer a las personas que nos apoyaron para que se pudiera llevar a cabo el evento. Los afiliados nos apoyaron mucho, igual que nuestros patrocinadores”, remarcó Belausteguigoitia.

El presidente de CANIRAC incluso adelantó que ya se plantea una nueva edición de este foro de donación, que también se realizaría en septiembre del próximo 2026. “Esperamos superar la meta recaudada en el siguiente año”, adicionó.

El Festival de Sabores se completó  en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos de esta capital, teniendo  la participación de diversas negociaciones restauranteras de la ciudad.