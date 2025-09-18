Más de 200 mp se recaudaron para Banco de Alimentos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Recursos financieros se generaron durante el pasado Festival de Sabores realizado en esta ciudad y cuyas ganancias serán destinados al Banco de Alimentos de Cáritas (Bancaritas)

En conferencia de medios, Francisco Belausteguigoitia, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), informó que se recaudaron 212, 700 pesos.

“Tuvimos un gran resultado y definitivamente agradecer a las personas que nos apoyaron para que se pudiera llevar a cabo el evento. Los afiliados nos apoyaron mucho, igual que nuestros patrocinadores”, remarcó Belausteguigoitia.

El presidente de CANIRAC incluso adelantó que ya se plantea una nueva edición de este foro de donación, que también se realizaría en septiembre del próximo 2026. “Esperamos superar la meta recaudada en el siguiente año”, adicionó.

El Festival de Sabores se completó en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos de esta capital, teniendo la participación de diversas negociaciones restauranteras de la ciudad.