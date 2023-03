Más de 2 mil 500 familias en Calvillo se verán beneficiados con estos 4 programas sociales 

Gabriel Soriano

Calvillo, Ags.- A cerca de 2 mil 500 familias calvillenses buscarán a través de los diversos programas sociales con los que se estará trabajando a partir del segundo bimestre del año.

Esta semana en el Periódico Oficial del Estado fueron publicados los lineamientos de varios de los programas con los que trabajará la Secretaría de Desarrollo Social del municipio Calvillo y los cuales están enfocados en atender a la población más vulnerable.

A través de los programas, Calvillo Sueña, Calvillo Consciente, Calvillo Vale y Calvillo Nutre se tiene como objetivo el beneficiar a más de 2 mil 500 familias en todo el municipio, informó en entrevista para El Clarinete, Arturo Cardona López, secretario de Desarrollo Social.

Sobre el programa Calvillo Sueña dijo que se apoya a las familias más con un colchón matrimonial. Se tiene como objetivo el atender a las familias numerosas que no tengan un colchón o que estén en muy malas condiciones que no han tenido oportunidad de renovarlo y que no tienen recursos para comprar un colchón.

Comentó que hay quienes no tienen un colchón para dormir, duermen sobre colchonetas u otros objetos que puedan amortiguar el peso. Algunos tienen un colchón en pésimas condiciones que podrían repercutir en problemas de salud.

Con Calvillo Consciente se tiene como objetivo el dotar de seis focos ahorradores LED para las familias y con ello se tendrá un menor gasto en luz eléctrica y con un menor impacto al medio ambiente.

Solicitó ayuda a la ciudadanía para hacer llegar esta información sobre todo a las familias más vulnerables que no tienen acceso a internet o que tampoco tiene acceso a un medio de comunicación.