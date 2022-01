Más de 150 asaltos o robos mensuales en contra de taxistas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder de Agrupaciones Unidas de Taxistas (AUGTEA) Óscar Romo, estimó en más de 150 los robos asaltos a taxistas al mes, aunque no todos son denunciados ante las autoridades.

“El número puede ser mayor porque no tenemos esa cultura de poder denunciarlo, la verdad todavía pensamos en que el ir a presentar una denuncia es perder tiempo y muchas veces por los montos no lo hacemos para no perder el día”, expuso.

A su vez Romo destacó que es común que los amaguen con navajas e inclusive hasta con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias.

“Es mucho el riesgo que corren los choferes, realmente son personas que no tare mucho dinero tal vez a los mucho los 300 pesos y el celular, pero así el riesgo es alto porque no se sabe quién le va tocar de pasaje”, expuso.

Al final de la charla con los medios justificó el ser un gremio criticado en donde en ocasiones la famosa frase de “para allá no voy” es aplicable para algunas zonas de riesgo en las que el operador prefiere evitarlas, concluyó