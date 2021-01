Más de 100 trabajadores de la salud rechazaron la vacuna anti covid en Aguascalientes

Redación

Aguascalientes, Ags.-El gobernador del estado, el panista, Martín Orozco Sandoval, reveló que de las vacunas covid enviadas por la federación existió un sobrante de poco más de 100, luego de que dentro del mismo personal de salud dentro de la primera línea hubo quien no se la quiso aplicar.

“Es un dato interesante, al final hicimos cuentas de la lista que también traía el Gobierno Federal y nos sobraban 100 o ciento y tantas, la verdad no recuerdo y comentaba que era sencillo que se les aplicara a médicos de primera línea de hospitales privados como Mac o Star Medica y no bueno, tan estricto está el control federal que no nos permitieron a nosotros mismos determinar a quien aplicársela”.

En entrevista para el programa Buenos Días Aguascalientes que conduce Rocío Gutiérrez, el mandatario panista dijo que la federación tomó la decisión de que las sobrantes se iban a aplicar en los mismos hospitales, pero en el orden en la que ya esta programado.

“Sin embargo, todos los de primera línea que quisieron, porque igual hubo quien no quiso ya están vacunados”, remató.