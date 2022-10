Más de 100 pequeños talleres se sostienen de la confección de uniformes escolares

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Consejo Empresarial, Textil y de la Confección (CETEC), Javier Buenrostro Gándara, dijo que buscarán la continuidad con la presente administración estatal para la confección de uniformes escolares.

Resaltó que el programa al que se destinó poco más de 40 millones de pesos por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes, beneficia hasta a más de 100 pequeños talleres, ubicados en diversas comunidades rurales del estado.

Celebró que pese a la crisis económica el sector textil y de la confección no ha sufrido bajas y está en capacidad para sacar adelante la demanda.

Detalló que los pequeños talleres tienen la capacidad suficiente para sacar adelanta la producción no sólo de uniformes escolares, sino de confeccionar otro tipo de prendas que requiera el gobierno, entre estas para policías o para el mismo sector salud.

“Hay mucha gente que por distintas razones no puede salir de su comunidad y que gracias a ese programa han encontrado la forma de sacar adelante a la familia, por lo que insistiremos en la continuidad para que se les siga dando el trabajo a esos peque,os talleres, muchos de ellos familiares”, concluyó.