Más de 100 amparos para vacunación contra covid a menores se cumplieron en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La encargada de despacho de la delegación de la Secretaría del Bienestar en el estado, Silvia Licón Dávila, reveló que hubo quien desembolso hasta 10 mil pesos por amparos para vacunar a los menores de edad en momentos en donde no se tenían vacunas.

La funcionaria federal expuso que en total recibieron 110 amparos en el estado, mismos que se atendieron como debía ser en el Hospital Tercer Milenio, no dejando pendientes.

De igual manera Licón pidió paciencia a los padres de familia ante los desfases en la aplicación del biológico para el sector infantil debido a la demandada que existe entre todos los estados del país.

“Les pido paciencia a los papás porque en su momento pagaron hasta 10 mil pesos por amparos cuando no había vacunas y ahora ya las hay, entonces sus 10 mil se les fueron porque ya tenemos en existencia”, remarcó.

-¿Pero porqué el retraso en las vacunas a diferencia de otros sectores?

-El retraso es porque si vieras en el chat de delegados como estamos, todos queremos y pedimos vacunas y el gobierno nos las va surtiendo de acuerdo a sus inventarios, considerado que en el caso de los menores es de una sola marca la que se les aplica.