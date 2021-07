Más aguascalentenses salen de vacaciones a playas del país

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Más familias de la entidad han mostrado su interés por pasar la temporada vacacional en algunas de las playas más populares del país, comentó el presidente de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viajes, Jorge Luis Reyes González.

En entrevista, el representante estimó que el trabajo para las agencias incrementó cerca de un 30% durante julio en comparación con el mes de abril de este año, donde también suele presentarse un incremento de vacacionistas.

“Sí hubo un incremento en comparación con abril, hay más movimiento ahorita, la gente como que considera viajar más en esta temporada de julio y agosto. En abril el movimiento fue muy tranquilo, no fue como una temporada normal, fue mucho menor. Comparándolo ahora, sí es mucha la diferencia”

– ¿En qué porcentaje pudo incrementar la movilidad de las familias?

– Como en un 30%, creo que sí.

Reyes González apuntó que cada vez son más las familias que buscan salir de la rutina pese al riesgo que implica la pandemia del Covid-19, ya sea por querer conocer otros destinos turísticos o porque se sienten confiados en poder evitar el contagio del virus.

“Hay gente que nos dice que ya tiene necesidad de cambiar de aire, quizá no por el encierro pero sí para ver algo diferente a la ciudad. Otras personas también dicen que ya saben cómo mantener los cuidados y se están animando a salir, no es porque digan que no les interesa o porque esto ya pasó”, dijo.

Agregó que los destinos más solicitados por los aguascalentenses en esta temporada son playas como Puerto Vallarta, Cancún e Ixtapa, y estados como Chiapas y Chihuahua.

Por último, el presidente de la asociación reconoció que esta confianza entre la ciudadanía ha dado un respiro para el sector tras el fuerte impacto económico del 2020, sin embargo, mencionó que siguen cautelosos sobre las restricciones que puedan surgir con la tercera ola del virus.