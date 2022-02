Marvel obliga a Gamora a borrar video por tener spoilers de Guardianes de la Galaxia 3

Redacción

EU.-La actriz Zoe Saldana, quien personifica a Gamora en la trilogía de Guardianes de la Galaxia, de Marvel, recientemente se vio metida en un ligero conflicto con Marvel, pues compartió un video en sus redes sociales donde se le ve tomando mate y leyendo el guion de Guardianes de la Galaxia 3.

Si bien, la famosa rápidamente bajó el video, porque así se habrían pedido los directivos de la compañía, hubo algunos internautas que lograron salvar el video original, en donde se lee muy pequeño el guion, aunque ninguno ha rescatado fragmentos importantes de lo que está escrito.

En el video original se puede apreciar a Zoe Saldana tomando su bebida, mientras tiene enfrente una carpeta, bastante gruesa, y acto seguido la comienza a hojear y en ella se pueden observar unos calendarios, posiblemente de producción y el guión de la película destacado por colores, lo que podría indicar que cada color señala los diálogos de cada uno de los personajes de la cinta.

Recordemos que en este filme participarán nuevamente Chris Pratt como Peter Quill, Dave Bautista como Drax y Vin Diesel dándole voz a Groot. Cada uno podría tener un color en el guión, entre ellos, Gamora podría ser el verde, en el guión se ven los colores amarillo, blanco y morado, por mencionar algunos.

Zoe Saldana tomando mate en el set de ‘GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3’. pic.twitter.com/RXnWHi8tnh— MarvelFlix (@MarvelFlix) February 1, 2022

Cabe destacar que después de haber bajado la publicación, Zoe Saldana volvió a compartir el video en sus redes sociales, aunque esta vez tapando la carpeta y acompañada de un texto en donde pidió que se enfocarán en el mate que ella estaba bebiendo, pues recordemos que no es la primera vez que ella comparte su gusto por tomar mate.“He tenido que borrarlo por la Seguridad de Marvel. Ahora que ya he tapado lo que no querían que vierais, vamos a centrarnos en el mate”, escribió la actriz para acompañar su publicación que hasta el momento cuenta con más de 40 mil reacciones.

“No soy yo acercándome… tratando de obtener un poco”, “Tomando un matecito, en el set de Avengers”, “Amo tanto que tomes unos mates mientras trabajas”, “Este video es mi nueva religión”, “Gamora tomando Mate en un mate Amanda. Lloro emocionado”, “Amo verte tomar mate, mientras yo también tomo mate”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe destacar que el rodaje de Guardianes de la Galaxia 3 inició en noviembre de 2021 y se espera que termine este 2022, puesto que la fecha prevista que se tiene para el estreno, de acuerdo con el director de la trilogía, James Gunn, es para el 5 de mayo de 2023.

