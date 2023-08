Martinoli se confiesa: ‘Luis García y yo no somos amigos’

Redacción

México.- Reconoció Christian Martinoli que con Luis García no se puede hablar que tienen una “amistad”, y la relación que existe entre ellos no llega más allá de los sitios de trabajo en los que coinciden.

Martinoli quién recientemente celebró 25 años dentro de TV Azteca, se animó a detallar algunas de sus vivencias, muchas de las cuales han estado ligadas al apodado Doctor García, con quien conformó una de las mejores duplas en la televisión deportiva mexicana.

Fue en conversación con Yordi Rosado, que Martinoli explicó que no obstante lo que se ve en las pantallas, lejos de sus labores no existe una relación cercana, aunque no por un tema que tenga que ver con que existen diferencias o desencuentros, sino que simplemente obedece a cierto hartazgo por todo el tiempo que pasan juntos.

En este sentido comentó “Luis y yo no somos amigos, somos grandes socios, somos súper cuates del trabajo. No nos frecuentamos fuera del trabajo, porque convivimos tanto que hay momentos que no nos queremos ver y cuando nos vemos nos reímos mucho, nos divertimos, nos tiramos carrilla, pero en cuanto llegamos de un avión a la Ciudad de México: ‘cuídate’ y hasta que tenemos otro llamado”.

Christian incluso recordó que antes de trabajar junto a Luis García, en la etapa en la que era reportero y su comparsa un futbolista de calidad de Selección Mexicana y estaba en el América, la mala relación entre ambos era fuerte.

Y dijo “Luis venía del Atlético de Madrid, salía en la revista Eres, salía con Paco Stanley, era un rockstar. Me ninguneaba y se iba, me cagaba, era insoportable. Ya cuando entró al canal, entró con mucha humildad. Él incursionaba un lugar en donde era un novato y no sabía, era todo distinto. Con Luis teníamos que era una ultra figura, él quería aprender y yo ya tenía más experiencia que él, se fue dando una conexión, nos fue invitando a su casa, hacíamos reuniones los viernes en su casa”.

