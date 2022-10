Martínez sobre el Ejército: “Un elemento de seguridad más es positivo para nosotros”

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La suma de elementos a las labores de vigilancia será positivo para la corporación municipal y la sociedad, señaló el secretario de Seguridad Pública de la capital, Antonio Martínez Romo.

Al ser cuestionado sobre la aprobación del Senado para extender la presencia del Ejército Mexicano en las calles hasta 2028, el funcionario dijo que hasta el momento no hay claridad sobre los cambios que tendrá el actuar de los elementos, sin embargo, no descartó que esto no vaya a abonar al municipio.

“El tema de la colaboración siempre se ha dado y reconozco que el Ejército Mexicano desde años atrás ha hecho más apertura hacia el público, han tenido más esa proximidad; en ese sentido no hay que tener miedo porque un elemento más que se sume al tema de seguridad pública es positivo para nosotros”

Recordó que la corporación de la ciudad y los elementos federales han mantenido una coordinación en diferentes labores desde hace tiempo, por lo que solo queda analizar qué tareas o funciones desempeñarán con el reciente aval del Senado.

Recalcó que aunque el Ejército y los policías municipales tienen formaciones distintas, lo relevante es que ambos puedan seguir órdenes y sobre todo, tengan respeto a los derechos humanos de la población.

Este martes, el Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra la extensión de la presencia del Ejército en las calles hasta el año 2028, con el objetivo de reducir los niveles de inseguridad.