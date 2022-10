Martínez Romo: “Cambio de gobierno estatal, día normal para policía municipal”.

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantendrá la vigilancia en la capital con motivo del cambio de poderes en gobierno del estado, afirmó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento,

“En lo que me pueda corresponder al área externa, como las vialidades y seguridad en los alrededores nos encontramos atentos. En espera de lo que pueda requerir la fiscalía o la corporación estatal al interior del recinto, pero en lo que corresponde a nosotros ya está todo el dispositivo preparado”, afirmó el funcionario.

– ¿Hay alguna indicación para la transición?

– En el caso del gobierno municipal no hay transición, entonces para nosotros sería un día normal, si se me permite llamarlo de esa manera y donde la actividad no tiene que mermar en nada.

Martínez Romo abundó que se mantiene la coordinación con las corporaciones de seguridad de los otros niveles de gobierno en cuanto a actividades como en éste caso del relevo en el Poder Ejecutivo. “Hemos estado atentos y esperamos que el cambio de gobierno se dé con toda tranquilidad y sin contratiempos”, reiteró.

Este sábado se tiene programado el relevo en el gobierno del estado que asumirá la panista Teresa Jiménez Esquivel.