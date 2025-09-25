Martínez pide “mesura” ante sucesos violentos en Jesús María

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras los sucesos de violencia ocurridos en el municipio conurbano de Jesús María, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que ya se dieron algunas detenciones; aunque reconoció que corresponderá a otras instancias determinar su posible responsabilidad en los hechos recientes.

“Estoy trabajando de manera coordinada con instancias de la Fiscalía y asimismo con Guardia Nacional y con el Ejército. En ese sentido, sería la Fiscalía quien estará facultada para determinar si hay personas que han sido aseguradas. Podemos decir que hay detenciones que se han presentado, pero será la Fiscalía quien pueda determinar la probable participación de los hechos o no”, indicó en entrevista colectiva.

En el municipio conurbano, recién se dio a conocer el hallazgo de restos de cinco personas que tenían reporte de desaparecidos. Posteriormente, la Fiscalía dio a conocer que las personas desaparecidas tenían antecedentes en comercio de sustancias ilícitas.

“Estamos viendo que han pasado temas que se dan entre algunos grupos y estamos trabajando con instancias como el Ejército, para ver qué está pasando ahí”, agregó Martínez Romo.

– ¿Tiene que ver realmente con grupos del crimen organizado, droga o varios factores?

– Yo pediría mesura y en lo que la fiscalía pueda determinar qué es lo que pasó o por qué se dio. Hay algunas situaciones de pugnas entre personas y tenemos que establecer si pertenecen a algún grupo.

Además del descubrimiento de estos cuerpos, también se han reportado sucesos violentos en Jesús María, ubicado al norte de la ciudad de Aguascalientes.