Martínez espera aumento presupuestal en seguridad “lo más que se pueda”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, adelantó que está esperando definir el presupuesto que la dependencia ejercerá en 2026 y para lo cual espera concretar un incremento en los recursos.

“Este año recibimos más de mil 100 millones de pesos y vamos a ver cómo se da a finales de mes el presupuesto, para poder operar los recursos”, señaló el funcionario.

– ¿Mínimo un incremento con base a la inflación?

– Yo quisiera lo más que se pueda. Normalmente la inflación va a un 4 o un 5%.

Martínez Romo abundó que la gobernadora panista Teresa Jiménez ha hecho énfasis para seguir reforzando las áreas correspondientes en seguridad para el estado.

“Seguimos trabajando en el esquema de tecnologías, con las cámaras de videovigilancia que se requiere, en equipamiento. La gobernadora tiene la intención de que sea equipamiento, de personal, traemos las nuevas generaciones de policías, los centros de reinserción y la propia infraestructura de la secretaría”, agregó. 

El presupuesto del gobierno estatal deberá ser entregado al Congreso antes de que concluya el actual mes.