Martínez: “En marcha una elección de estado para 2024”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los aspirantes presidenciales de Morena siguen alterando los lineamientos electorales, manifestó el diputado federal del PAN Paulo Martínez López, en relación al caso de ex futbolistas profesionales quienes presuntamente habían brindado su respaldo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a través de un video y que generó cuestionamientos de la oposición.

“Los actos anticipados de campaña se han venido dando desde hace mucho tiempo, no es nuevo y esta fue una estrategia diferente del titular de Gobernación. Las famosas corcholatas del presidente (Andrés Manuel López Obrador) que lo primero que han hecho es violar la ley y haciendo uso de recursos públicos, por lo que no habrá equidad en la contienda”, afirmó en entrevista.

– ¿Se viene una elección de estado?

– La elección de estado ya está en curso y se viene trabajando desde Palacio Nacional, con el presidente como coordinador de campaña.

En días pasados, Giovani Dos Santos y Braulio Luna, ex jugadores profesionales y algunas vez mundialistas, grabaron en video un saludo hacia López Hernández, uno de los principales aspirantes presidenciales de Morena. Situación que derivó en un deslinde tanto de los deportistas como del propio funcionario.

Al respecto, Martínez López abundó que sí hay métodos legales para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones a favor de los aspirantes presidenciales, pero no se ha actuado por las presiones desde la Federación.

“Desde luego que no hay vacíos legales. Lo que pasa es que los recursos que deben interponer los tribunales no están siendo acatadas y no son acatadas porque el coordinador de campaña en funciones de presidente está incitándolos a que no se respete la ley”, finalizó el panista.