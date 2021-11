Martín del Campo y Jiménez deberán respetar convenio, aunque no les favorezca: Valdivia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El convenio al que llegaron los dos aspirantes del PAN a la gubernatura deberá respetarse cuando en su momento se conozcan los resultados, exhortó Adán Valdivia López, líder de la bancada blanquiazul en el Congreso.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice. Los actores principales se pusieron de acuerdo, tuvieron que haber visto la vía y el resultado como en todos los procesos va haber alguien que no le acomode o no esté contento. No sabemos quién va a ser, pero ya pactaron y los acuerdos son para cumplirse”, apuntó.

La víspera, el senador Antonio Martín del Campo y la diputada federal Teresa Jiménez, considerados punteros del PAN para la gubernatura del siguiente año, anunciaron ante la dirigencia nacional un pacto para que la candidatura se defina a través de una encuesta abierta a la ciudadanía.

Valdivia López ironizó que salió “humo azul” dentro del partido, considerando positivo que se hayan puesto reglas claras para definir al perfil con el cual se buscará mantener la gubernatura en las votaciones de 2022.

“Lo que más celebro es que hayan estado los dos involucrados directos. A final de cuentas los interesados le abonaron a que saliera este humo azul y pusieron las reglas muy claras dentro del partido”, agregó.

Aunque el líder de la fracción mayoritaria del PAN dijo que debió tomarse más en cuenta a la militancia del partido, “pero también aplaudo que se haya abierto a la ciudadanía”, subrayó.