Martín Bello acusa a Diego Boneta de golpearlo en serie de Luis Miguel

Redacción

Ciudad de México.-Un nuevo escándalo sale a la luz dentro de la Serie de Luis Miguel.

Diego Boneta, actor mexicano que saltó a la fama internacional con el personaje de Luis Miguel en la serie de Netflix, está envuelto en controversia, luego de que el actor español Martín Bello -quien interpretó al ‘Tío Tito’ en la producción– asegurara que procederá legalmente contra el famoso porque presuntamente lo golpeó durante las grabaciones de la serie y lo dejara con secuelas que aún debe enfrentar para estar bien. © Proporcionado por Milenio Diego Boneta podría ser demandado por golpear en escena a actor de “Luis Miguel, la serie”. (Especial)

En entrevista con la revista Tvynovelas, el actor Martín Bello de España reveló que busca una compensación económica por los gastos médicos que ha cubierto durante este tiempo tras ser golpeado por Diego Boneta en una de las escenas de Luis Miguel, la serie. El intérprete expresó que le quedaron secuelas por las lesiones ocasionadas y que no recibió ayuda de la producción de Netflix.

Martín Bello comunicó que los golpes los recibió en la escena en la que su personaje le cuenta a Luis Miguel lo que sucedió con su madre.

El actor español explicó que después de las agresiones se dio cuenta que tenía varios moretones en la piel, mismos que mostró en el área de maquillaje. Después del suceso, contó que le pidió a Boneta que lo arreglaran, que fueran a comer tacos y ahí lo aclaraban, pero el mexicano se negó.

Los golpes fueron tal –según contó– que no pudo dormir bien. Después acudió al médico de la producción y le recomendó ir con un especialista, pues tenía miedo de que tuviera un hueso dañado.

Martín Bello también explicó que su personaje fue eliminado de la segunda temporada sin alguna explicación. Desde ese entonces, se regresó a España en donde ha llevado u n procedimiento fuerte para arreglar su cuello y otras partes de su cuerpo que quedaron lesionadas.

En este sentido, el actor expresó que le dolió la actitud de Boneta con quien aseguró tenía buena relación, donde había una amistad. Por todo lo anterior, Martín indicó que tomará acciones legales en contra de quien resulte culpable de Luis Miguel, la serie.

“Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasado porque están creando una imagen de mí que no es cierta…Un actor por más fama y seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. Yo me siento muy afectado psicológicamente y Netflix México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España”, concluyó.

Con información de Milenio