Martha Higareda espera gemelos a los 42 años

Redacción

Martha Higareda confirmó que será madre por primera vez y lo hará por partida doble. La actriz mexicana y su esposo, el empresario Lewis Howes, revelaron en entrevista con la revista Caras que esperan gemelos, una noticia que describieron como una “doble bendición”.

“Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, compartió Higareda.

La protagonista de No manches Frida explicó que decidió esperar algunas semanas para hacer público su embarazo, luego de que su médico le recomendara no compartir la noticia hasta tener la certeza de que todo evolucionaba bien. “Un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter”, agregó.

Por su parte, Howes relató que recibió con entusiasmo la noticia de convertirse en padre de dos bebés. “Cuando nos dimos cuenta de que eran dos, no podía contener la emoción. Soy el más chico de cuatro hijos, crecí en una familia grande, así que tener dos hijos es una bendición para mí. En el caso de Martha, yo sólo podía ver que estaba muy feliz con esta bendición que llegó a nuestras vidas”, señaló.

La actriz, de 42 años, reconoció que su embarazo es considerado de riesgo, situación que le generó temor, aunque aseguró mantenerse confiada. “Era cuestión de tener mucha confianza en Dios, en que iba a ser lo que tenía que ser. Pero no voy a negar que tuve miedo, especialmente el día en que vivimos ese susto médico”, recordó.

Higareda también habló sobre cómo ha enfrentado físicamente esta etapa. “Ha aumentado el cansancio y el sueño, eso sí, porque todo mundo dice que durante el primer trimestre te encuentras cansada, pero en el segundo tienes mucha más energía, para mí el segundo sigue siendo de cansancio”.