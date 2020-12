Martha Bárcena dejará la Embajada de México en EU

Redacción

EU.-Por jubilación Embajadora de México en Estados unidos dejará el cargo.

Martha Bárcena Coqui dejará su cargo como Embajadora de México en Estados Unidos para iniciar su jubilación luego de 43 años de servicio.

La diplomática anunció durante una conversación virtual que sostuvo con el Instituto Baker, de la Universidad de Rice, que su jubilación del Servicio Exterior Mexicano (SEM) ocurrirá en los próximos meses, pues consideró que es momento de dedicarse a otros aspectos de la vida.

Durante la videoconversación, la funcionaria mexicana contestó a la pregunta expresa sobre si su jubilación estaba cercana o no.

