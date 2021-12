Marko Cortés sólo se la pasa perdiendo elecciones: Orozco 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nuevo embate del gobernador Martín Orozco Sandoval en contra del presidente nacional de PAN Marko Cortés, de quien dijo que sólo se la pasa perdiendo elecciones.

El nuevo encontronazo vino por la salida de la bancada del diputado federal Roberto Valenzuela (afín al grupo del gobernador) para irse a Morena, señalando que si la salida tiene motivos partidistas le interesa de sobremanera, por lo que amagó con “que le piense” Marko Cortés y que que haga algo para recuperar al legislador al no poder darse el lujo de estar disminuyendo la bancada.

“Simplemente ya saben lo que pienso del trabajo del partido, como tal y donde me interesa que este reaccione a un mejor trabajo”, remarcó el mandatorio.

El gobernante reconoció que no existe buena relación con Marko Cortés, así como celebró que lo hayan dejado fuera en las decisiones de cara a las elecciones del 2022 en las que no participará, sin embargo expuso que le interesa la vida partidista en lo que siempre va a opinar como un militante más.