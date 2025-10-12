Mark Sánchez sale de prisión, pero aún tiene audiencia en juzgado

Redacción

Mark Sánchez, ex quaterback de New York Jets, salió libre del Centro de Detención del Condado de Marion, Indianápolis, luego de ser detenido por presuntas agresiones en un incidente donde fue herido con arma blanca.

Según información del diario Excélsior, el exjugador de la NFL aún tendrá que presentarse a una audiencia agendada para el miércoles 5 de noviembre.

Sánchez se vio involucrado en un altercado en la vía pública debido a un problema de estacionamiento con un conductor de camión, identificado como Perry Tole, quien le acusó de agresiones. Tole respondió con gas pimienta y le hirió con un cuchillo.

El conductor presentó una demanda civil contra Sánchez, por supuestos daños físicos permanentes, desfiguración y angustia emocional ocasionada por el ex jugador de los Jets.

El fiscal del condado confirmó que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos cargos. La acusación por agresión con agravantes podría derivar en una pena de entre uno y seis años de prisión.

Con Información de Excélsior.