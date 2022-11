Mario Delgado descalifica marcha a favor del INE

Redacción

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la marcha en contra de la reforma electoral de este domingo sólo defendía a la cúpula de privilegiados del órgano electoral.

“La marcha por la supuesta defensa del INE no es más que la defensa a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros adictos a los lujos y privilegios”, indicó al término de la manifestación que se organizó a nivel nacional.

Expresó que “la Reforma Electoral no plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral, por el contrario, busca reforzarlo así como darle mayor poder al pueblo y que la política cueste menos”.

Además, mencionó que “el gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser partícipe de las decisiones más importantes para nuestra nación”.

Anticipó que “al momento de votar dicha reforma, los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de la gente o responden a los intereses de aquellos que quieren regresar al pasado”.