Mario Alberto era buscado por homicidio en Jalisco y cae en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Policía de Investigación Criminal, logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un hombre requerido por las autoridades del Estado de Jalisco, demostrando con ello el compromiso y la eficacia en el trabajo coordinado entre fiscalías y procuradurías del país.

Gracias a los convenios de colaboración interinstitucional, fue posible ubicar y asegurar a Mario Alberto “N”, quien contaba con mandamiento judicial vigente por su presunta participación en los delitos de Homicidio Calificado y Lesiones Calificadas.

El trabajo de investigación permitió su localización en territorio aguascalentense, donde fue resguardado por los agentes hasta el momento de su entrega.

Tras la detención se llevó a cabo la entrega formal de Mario Alberto “N” a homólogos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. El imputado permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes.

Con esta acción se reafirma la importancia del intercambio de información y el trabajo conjunto entre autoridades de procuración de justicia, garantizando que ninguna persona buscada por la comisión de delitos graves quede impune por el simple hecho de cruzar los límites territoriales.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de continuar trabajando de manera cercana y coordinada con las diferentes entidades federativas, en beneficio de la seguridad y la justicia, asegurando que los responsables de conductas delictivas sean presentados ante la autoridad que los requiere.