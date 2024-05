Mariela Sánchez admite que sí habló mal de Cristian Castro

Redacción

Ciudad de México.-Fue el fin de semana pasado cuando Cristian Castro anunció su reconciliación con Mariela Sánchez, la novia con la que viajó a principios del 2024 a México.

La empresaria de bienes raíces rompió el silencio hace unos días y reveló cómo se dio esta reconciliación entre ambos. Aseguró que retomaron la comunicación vía redes sociales, y ahí tomaron la decisión de volver.

A pesar de haber hecho oficial su regreso, la pareja no había podido reunirse. Sin embargo, Mariela subió a su cuenta de Instagram una fotografía junto al intérprete de ‘Azul’, dándole muy cariñosa, y le dedicó una breve frase para reiterar que están juntos: “La única solución es el amor. Te amo”.

Lee: Eduin Caz se reconcilia con su esposa ¡triunfó el amor!

Fue el programa de espectáculos ‘Chisme no like’ el que filtró una conversación entre Mariela Sánchez y una amiga, en la cual la empresaria no habla bien de Cristian Castro.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable”.