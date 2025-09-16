Maribel Guardia y la disputa por la herencia de Julián Figueroa

Redacción

La disputa por la herencia de Julián Figueroa volvió a colocarse en el centro de los medios tras un reciente encuentro de Maribel Guardia con la prensa.

En la conversación, una reportera planteó a la actriz costarricense las recientes declaraciones de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien hace unos días aseguró que no le interesa reclamar ninguna herencia y que su prioridad es su independencia y el bienestar de su hijo, José Julián.

“Ah no sé, que se la quede Maribel, ahorita me interesa trabajar, y me hacía falta esto, es lo que estaba buscando hace mucho, hace como dos años, el independizarme y pues por fin lo logré y estoy contenta”, señaló Imelda en su encuentro con la prensa. También aseguró que cubre por completo los gastos escolares y necesidades de su hijo: “No, eso es por mi cuenta, todo eso ha ido por mi cuenta”.

Al ser cuestionada sobre si renunciar a la herencia de su hijo afectaría los bienes que podría dejar a José Julián, Maribel Guardia respondió con firmeza: “Mis cosas son mis cosas, me quedo con ellas, las tengo y se las puedo dar a quien yo quiera”.

La actriz reveló además que no mantiene comunicación directa con su nieto y que cualquier contacto depende de las autoridades: “Imelda me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente… no se los puedo contar, muy triste”, indicó, dejando entrever la distancia que aún persiste entre ambas.

La controversia, que comenzó tras la muerte de Julián Figueroa, sigue generando titulares. Mientras Imelda mantiene que su enfoque está en la independencia y la crianza de su hijo, Maribel refuerza que sus bienes personales son un asunto privado y que solo ella decidirá su destino.