Mariana Ochoa amenaza con exhibir documentos comprometedores en contra de Ari Borovoy

Ciudad de México.-La relación entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy, exintegrantes de la icónica agrupación OV7, ha vuelto a ser tema de controversia tras las recientes declaraciones de ambos artistas.

Borovoy presentó en entrevista con Shanik Berman lo que describió como la “primera de cientos de pruebas” para desmentir las acusaciones que se han hecho en su contra durante los últimos cinco años.

Este conflicto, que se remonta al quiebre interno del grupo, parece estar lejos de resolverse.

Ari Borovoy aseguró que ha sido víctima de “calumnias y mentiras” por parte de algunos de sus excompañeros de banda, Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Oscar Schwebel.

Como parte de su defensa, Borovoy mostró un contrato de confidencialidad firmado por los integrantes de OV7, el cual, según él, prohíbe hablar negativamente unos de otros.

“No necesariamente el que habla dice la verdad y tampoco es verdad que el que calla otorga”, afirmó Borovoy, quien subrayó que su decisión de no responder antes se debió a su compromiso con dicho acuerdo. Mariana Ochoa responde a Borovoy, asegurando que tiene documentos comprometedores contra el empresario y cantante (Foto: Cuartoscuro)

El contrato de confidencialidad y las acusaciones de traición

De acuerdo con lo declarado por Ari Borovoy, el contrato de confidencialidad incluía una cláusula de prestigio que debía respetarse durante cinco años, tiempo en el que él optó por no emitir comentarios públicos sobre las tensiones internas del grupo.

“¿Por qué no abrí la boca? Por principios, porque lo que firmo, lo honro… Tengo congruencia entre lo que pienso y digo aunque no me convenga”, explicó el cantante y empresario.

Borovoy también señaló que, aunque tuvo la posibilidad de emprender acciones legales contra Mariana Ochoa por presuntamente incumplir el contrato, decidió no hacerlo.

Según sus palabras, esta decisión fue tomada pensando en los hijos de Ochoa, a pesar de que, según él, ella no tuvo la misma consideración hacia su familia. “Porque yo sí pensé en los hijos de Mariana, ella no lo hizo con los míos, pero yo sí pensé en sus hijos”, declaró. El contrato de confidencialidad de OV7 incluye cláusulas que prohíben ataques públicos entre los integrantes del grupo (Foto: Instagram)

La respuesta de Mariana Ochoa

Por su parte, Mariana Ochoa no tardó en responder a las declaraciones de Ari Borovoy. En un encuentro con la prensa en el aeropuerto, la cantante aseguró que su conciencia está tranquila y que nunca ha atacado a nadie, aunque sí ha tenido que defenderse en diversas ocasiones.

“Si ha habido una dama he sido yo, he tenido que salir a defenderme, nunca he atacado a alguien”, afirmó.

Ochoa también lanzó una advertencia velada hacia Borovoy, sugiriendo que posee documentos que podrían comprometerlo.

“Nomás no colmen mi paciencia porque tengo muchos documentos que podrían salir a la luz”, expresó. Mariana Ochoa cuestiona las declaraciones públicas de Borovoy y sugiere que él tiene más que perder en el conflicto (Instagram: @programahoy)

Además, cuestionó la decisión de su excompañero de comenzar a hablar públicamente sobre el tema, insinuando que él tiene más que perder en esta disputa. “Yo creo que él tiene mucho qué perder y debería de dejar de dar este tipo de declaraciones”, añadió.

