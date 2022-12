Mariah Carey es la reina de la navidad

Redacción

Cada vez que la Navidad se acerca existe una artista que como si fuera una especie de milagro navideño aparece para musicalizar y ambientar la temporada y ésa es Mariah Carey.

Desde el lanzamiento de su sencillo All I Want for Christmas is You, compuesto e interpretado por ella, el éxito de 1994 se ha convertido en un himno de esta festividad y la diva se agarró de ello para adueñarse de la que ha confirmado es su época favorita del año, coronándose así como la única y auténtica reina de la Navidad.

En 2017 la cantautora habría conseguido alrededor de 60 millones de dólares por las ganancias del éxito desde su lanzamiento. La suma no incluye las múltiples presentaciones en las que la estrella ha participado con él, ni las giras y hasta residencias que ha hecho centrándose en la temática, la más popular en honor al 25 aniversario de su clásico, que incluyó una residencia en el Colosseum de Las Vegas y una parada por el Madison Square Garden en Nueva York.

Sólo en 2016 el tema se posicionó entre las 5 mejores canciones navideñas para radio, servicios de streaming y compra de canciones.

Sumando las reproducciones de audio y video del sencillo, alcanza más de 229 millones, cuenta con más de 100 mil ventas digitales y se ha producido en la radio alrededor de 42 mil veces y es que sin duda, cuando pensamos en que canción poner al momento de la cena navideña, está entre en nuestras primeras opciones.