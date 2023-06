María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta, éste responde y niega señalamientos 

Redacción

México.- Tras algunos días de que Elena Ríos denunció que Tenoch Huerta la acosó sexualmente, además de que lo señaló de depredador, el actor negó las acusaciones.

En respuesta a los señalamientos, Tenoch Huerta reconoció que había tenido una relación con la saxofonista y que ella supuestamente tervigersó las cosas al terminar su romance.

Vía un comunicado dijo: “una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como todos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo”.

Asimismo reveló que contrató un equipo legal para responder a las acusaciones, pues asegura que Ríos ha hablado mal de él en su entorno, por lo que decidió prepararse; y agregó “sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como en frente a grupos de amigos en común”.

A ello agregó: “com resultado, hace unos meses contraté un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y prejuicios”.

También comentó que, aunque sabe que no es perfecto, siempre busca hacer lo mejor para mejorar y agradece el apoyo de las personas que han puesto las acusaciones en duda; “aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas; y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas. Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”.

Es de subrayar que luego que Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta, la activista comenzó a recibir amenazas por parte de los seguidores del actor, e incluso comentaron que la buscarían y la llenarían de ácido, pues es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa.

De lo que mencionó: “¿Por qué me tardé en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual . Sí, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder”.

Y es que la saxofonista María Elena Ríos señaló a Tenoch Huerta como un “depredador sexual” a través de su cuenta de Twitter, y aseguró que el colectivo Poder Prieto ha encubierto sus agresiones, el actor mexicano se pronunció al respecto.

*Con información de El Diario de Juárez.