Margot Robbie recibirá millonario salario por interpretar a “Barbie”

La grabación de la nueva película de “Barbie” está generando muchas expectativas entre los fanáticos del juguete, aunque también entre los fans de Margot Robbie, quien interpreta a la muñeca.

La australiana de 32 años no recibirá cualquier cosa por su trabajo, a que recientemente se reveló que ganará millones.

Según Quién, la actriz recibirá 12.5 millones de dólares por protagonizar la película en compañía de Ryan Gosling, quien será Ken. El actor recibirá la msma cantidad por su actuación.

Aunque el salario es altísimo, otros actores con altos ingresos que aún se ubican por encima del impresionante nivel de pago de Robbie incluyen leyendas de la pantalla como Denzel Washington (The Equalizer 3), que está recaudando 20 millones, Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon), con 30 millones y Tom Cruise, quien se ubica como el actor mejor pagado.

Cruise Obtuvo 100 millones por Top Gun: Maverick. En cuanto a las compañeras de Margot, la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, ganó 10 millones de dólares por la nueva película de Netflix, Enola Holmes 2.

También en la lista estaban Jamie Lee Curtis (Halloween Ends) con $3.5 millones y Anya-Taylor Joy(Furiosa) que recibió 1.8 millones. Robbie previamente ganó 10 millones por su película independiente de Harley Quinn de 2020, Birds of Prey.

La actriz de I, Tonya protagoniza junto a Gosling, de 41 años, quien será the pretty loser Ken, así como Simu Liu, Will Ferrell, Michael Cera, Issa Rae y Kate McKinnon, Barbie está programada para conducir su convertible rosa fuerte a los cines el 21 de julio de 2023.

Con información de Quién