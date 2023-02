Margina federación a Aguascalientes con recursos para obra pública

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Deplora el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ángel Palacios Salas, el abandono de la federación hacia Aguascalientes en materia de recursos para obra pública.

“Desafortunadamente seguimos teniendo el mismo problema de que la federación excluye a Aguascalientes y no envía recursos para infraestructura y obra pública”, reprochó.

Criticó que desde el gobierno federal solo se destine lo indispensable para el sostenimiento de las dependencias en el estado.

“Aunque el programa de egresos habla de un incremento en recursos para obra pública, realmente no es obra significativa que detone al sector, los recursos no son considerables”, detalló.

El empresario lamentó que el grueso del recurso federal se esté destinando al sur del país, marginando a estados como Aguascalientes con un raquítico presupuesto y sin obras de envergadura como si lo está haciendo en otras regiones, refiriendo obras como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas a donde si hay presupuesto.