Margarita Portillo responde a Roberto Palazuelos y lo señala de mentiroso

Guerrero.-El fallecimiento de Andrés García despertó decenas de reacciones en el mundo del espectáculo. Mensajes de pésame y condolencias así como recuerdos y anécdotas compartidas con el primer actor fueron parte de la tendencia en redes sociales.

Anahí, integrante de RBD, fue de las primeras personalidades que dieron a conocer la noticia del deceso del histrión. Posteriormente, Margarita Portillo dedicó un mensaje de despedida a Andrés García en sus redes sociales. Horas más tarde, Roberto Palazuelos también compartió un mensaje de despedida sin embargo agregó que el distanciamiento que el actor había tenido con él y con sus tres hijos se debía a un tercero.

Sin mencionar nombres, la alusión apuntó hacia Margarita Portillo quien no tardó en responder a las acusaciones del ‘Diamante Negro’.

Margarita Portillo y Andrés García. (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

¿Qué dijo Roberto Palazuelos sobre Margarita Portillo?

En una publicación de Instagram el actor y empresario lamentó el fallecimiento de Andrés García a quien señaló como una figura importante en su vida. Asimismo hizo alusión a la influencia de otras personas en la ya fracturada amistad.

“Alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería, desgraciadamente gente ambiciosa que solo quería sus bienes lo alejó de mí y de sus hijos”, escribió.

Si bien los actores mantuvieron una estrecha relación casi como padre e hijo, en 2022 Andrés García anunció que Palazuelos ya no estaría incluido en su testamento, como lo había compartido hace tiempo.

Declaraciones del‘Diamante Negro’ acerca de que él era el heredero universal fue una de las razones que provocó el distanciamiento. El protagonista de Pedro Navaja determinó que ni Roberto Palazuelos ni ni sus hijos serían herederos de sus bienes.

“Eso no es cierto, yo no le dejé todo a Roberto Palazuelos, es uno de mis herederos con una proporción igual a la de mis hijos, a la de mi mujer, mi hermana”, explicó el intérprete de Chanoc.

Andrés García y Roberto Palazuelos sostuvieron una amistad de muchos años. (Foto: Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

Margarita Portillo y su reacción a los comentarios de Palazuelos

En conferencia de prensa, esta mañana la viuda de Andrés García declaró que el histrión había tomado sus propias determinaciones respecto a algunas relaciones y amistades.

“Él se alejó por su propia boca y mentiras. Las cosas que publicó solo muestran la clase de ser humano que es y la clase de mentiroso que es”, respondió acerca del mensaje que el ‘Diamante Negro’ publicó la noche anterior.

Respecto a los rumores sobre una posible reconciliación entre Andrés García y sus hijos, Portillo aclaró que las intenciones y la iniciativa de un encuentro fueron de ella, sin embargo no hubo correspondencia clara por parte de Leonardo García y Andrés Jr.

Sandra Vale con sus hijos, Leonardo y Andrés Jr. (Foto: Instagram / @leonardogarciaof)

“Muchos decían que Andrés quería reconciliarse con sus hijos. No señor, la que fue como intermediaria y la que quería que vinieran a verlo fui yo, y yo primero le pregunto a Andrés por respeto y le dije: ‘a ver Andrés, yo quisiera que te vinieran a ver, ¿aceptarías que viniera a verte Leonardo?’ Él dijo que sí; ‘le voy a hablar a Andrecito ¿aceptarías que viniera a verte Andrecito?’. Dijo que sí”, apuntó.

Sin embargo, ante la pregunta sobre la posible asistencia de los dos hijos varones, Margarita señaló que Andrés Jr. no iría debido a un viaje a Italia, sin embargo no descartó que Leonardo llegara en el transcurso del día.

Respecto a Andrea, la hija menor del actor y quien se despidió esta mañana del actor, Margarita reveló que Andrés García no quería que la conductora lo visitara pues durante una década no la había visto y no deseaba que en sus últimos se acercara.

“Ya tiene muchos años y ahorita que me estoy muriendo ya me está queriendo venir a ver”, fueron los comentarios del actor de El privilegio de amar.

Andrea García, la hija menor de Andrés García (Foto: Instagram @realandreagarcia)

El velorio de Andrés García se está llevando a cabo en el domicilio del histrión, en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con Quadratín, encima de la caja funeraria colocaron el icónico sombrero de Pedro Navajas y su gorra marca Boss con un dibujo de gorila.

Al fondo hay dos fotografías de él, una de medio cuerpo y la otra tomada en la playa de su residencia El Paraíso, en Pie de la Cuesta.

