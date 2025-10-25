Margarita perdió el control del volante y terminó impactada contra un poste de alumbrado público

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La madrugada del sábado alrededor de las 02:00 horas, la Policía Vial atendió un accidente tipo choque contra objeto fijo registrado en el fraccionamiento La Natura.

De acuerdo con el reporte, un vehículo Volkswagen tipo sedán, modelo 2020, color negro, con placas del estado de Aguascalientes, conducido por Margarita de 23 años de edad, circulaba sobre Avenida Jerónimo de la Cueva en dirección de poniente a oriente, por el carril derecho.

Al pasar frente a una planta tratadora de aguas residuales, la conductora perdió el control hacia su derecha, impactando la parte frontal del vehículo contra un poste de alumbrado público.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes brindaron atención médica a la conductora, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a la pensión para su resguardo mientras se continúan con las diligencias correspondientes.