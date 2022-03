Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ revela que fue abusada por su padre

Redacción

Ciudad de México.-Famosa revela que fue abusada.

Margarita “La Diosa de la Cumbia” confesó que cuando tenía 14 años su padre abusó sexualmente de ella, años después se enteró que su hermana también había pasado por lo mismo cuando era niña.

Durante una entrevista para Ventaneando, la cantante señaló que ella era una niña feliz, sin embargo, todo cambió cuando se dio cuenta de que su padre tenía una novia, algo que resultó impactante para ella pues no podía contárselo a su madre.

“Yo era una niña muy feliz hasta que un día a mis 14 años me doy cuenta que mi papá tiene una novia, se me vino el mundo abajo. Esa niña que era feliz, inocente y tenía todas esperas y sueños se vino abajo porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no y me lo guardé”, relató.

Margarita relató que su padre enfermó a los 39 años y tras la fuerte desilusión que tuvo por el noviazgo que ella descubrió, él abusó de ella.

“Él me violó… El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada. En mi época lo que sentíamos era culpa”, señaló Margarita, quien detalló que años después su hermana le confesó que su padre también había abusado de ella.

“Fue muy difícil porque después mi papá murió, y claro que me dolió, por supuesto que me dolió. Yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado. No hace mucho que vino mi hermana de Colombia, me confesó que ella también y eso sí me dolió”.

Finalmente, la cantante colombiana afirmó que hay más casos de abuso contra menores de edad de los que se pueden imaginar.