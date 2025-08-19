Marco Barrera lanza crítica contras las peleas entre youtubers y figuras públicas y las tacha de “basura”

Redacción

Ciudad de México.-El exboxeador mexicano Marco Antonio Barrera se pronunció en contra de las funciones en las que se venden como boxeo los enfrentamientos entre youtubers o figuras de las redes sociales que no se dedican al deporte de los puños de forma profesional, y las calificó como “basura”.

Las palabras del múltiple campeón del mundo se dan luego de que el domingo pasado se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes un evento denominado 'Supernova Strikers 2025' que generó gran expectación y que fue un éxito a nivel de audiencia con 11 millones de espectadores sumando las distintas plataformas en las que se transmitió.

En dicha función la streamer Alana protagonizó el combate estelar en el que derrotó a Gala Montes, una joven que se dio a conocer tras ser parte del reality ‘La casa de los famosos’.

También participaron el comediante Franco Escamilla y el youtuber ‘Escorpión Dorado’, con victoria para el primero.

“Debe ser regulado este tipo de espectáculos porque, siempre habiendo contacto (físico) está medio complicado, pero, no le demos tampoco tanta basura a la gente, si ven que nos está costando trabajo de que vuelva a haber credibilidad para lo que es el boxeo y nos meten basura.

“Si lo llaman un espectáculo de risa, lo aplaudo, pero no mencionen que es boxeo, es mi punto de vista muy personal, yo creo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, muchos sí, pero para mí, es eso (basura)”, dijo Barrera en el podcast ‘Un round más’.

