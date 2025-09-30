Marchan por la concientización del cáncer en Calvillo

20 C
Aguascalientes
30 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Calvillo, Ags.- En esta localidad nos unimos con esperanza y solidaridad en la Marcha por la Concientización del Cáncer Infantil, recordando la importancia de apoyar a nuestras niñas y niños que enfrentan esta enfermedad, así como a sus familias.
Con acciones como esta buscamos sensibilizar a la sociedad sobre la detección oportuna, la prevención y, sobre todo, fomentar la empatía y la unión comunitaria en torno a una causa que nos necesita a todos.

💛 𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗹𝗹𝗼, 𝗿𝗲𝗮𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗶𝗻̃𝗲𝘇.

#LegadoParaMiGente