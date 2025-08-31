Marchan integrantes de “La Resistencia” en CDMX

Redacción

Ciudad de México.- Se completó la marcha denominada ‘La Resistencia’ que recorrió Paseo de la Reforma, de esta capital, en apoyo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Durante el acto participaron figuras políticas como la ex candidata presidencial Margarita Zavala y el millonario Claudio X González, quienes expresaron su apoyo a favor de Rojo de la Vega.

De acuerdo al diario La Jornada, varios trabajadores de la alcaldía estuvieron durante la marcha. Algunos dijeron desconocer el motivo de la manifestación donde se regalaron gorras y pañuelos verdes.

Con información de La Jornada.