27 C
Aguascalientes
31 agosto, 2025
Tendencias

Peatón murió arrollado por un camión urbano en Ciudad Industrial…

Lluvias aisladas para este domingo en Aguascalientes

Derrumbarán finca tras explosión en Valle del Campestre

Advierte Espinoza no caer en fraudes por vivienda en Pabellón…

(Video) Mujer celebra su divorcio con banda sinaloense

IEE y partidos políticos quieren más de 172 millones en…

Realiza Montañez gira de supervisión de obras y entrega de…

Cómo programar mensajes en WhatsApp paso a paso

Tere Jiménez entrega más de 3 mil apoyos escolares en…

El Dr. Simi llegará a la pantalla grande

Marchan integrantes de “La Resistencia” en CDMX

Redacción 

Ciudad de México.- Se completó la marcha denominada ‘La Resistencia’ que recorrió Paseo de la Reforma, de esta capital, en apoyo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Durante el acto participaron figuras políticas como la ex candidata presidencial Margarita Zavala y el millonario Claudio X González, quienes expresaron su apoyo a favor de Rojo de la Vega.

De acuerdo al diario La Jornada, varios trabajadores de la alcaldía estuvieron durante la marcha. Algunos dijeron desconocer el motivo de la manifestación donde se regalaron gorras y pañuelos verdes.

Con información de La Jornada.