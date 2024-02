Marcha por la democracia responde a intereses meramente ciudadanos: Martínez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La marcha por por la democracia de este domingo 18 de febrero responde meramente a un interés legítimo de la ciudadanía, aseguró Humberto Martínez Guerra, representante de la organización Sí por México, organizador del movimiento.

Aclaró que no pertenecen a ningún partido político, siendo ciudadanos a los que les mueve el interés de defender la democracia que consideran se encuentra en riesgo por las políticas del gobierno federal en turno.

“Mi único interés y de la gente que yo represento se llama México, independientemente de la simpatía que yo pueda tener por un partido o candidato, aquí no cabe porque estamos viendo por un interés superior que es el país”.

Sostuvo que no están siendo financiados por nadie, donde todo sale de los ciudadanos de buena voluntad a los que les mueve la defensa del país.

“Estamos por perder un país si no nos unimos, ya no debemos quedarnos pasivos viendo que las cosas pasen ante un entorno complicado que vive nuestra democracia”, advirtió.