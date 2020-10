Maratón o apertura de panteones, decisión de autoridades: Pedroza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Corresponde a autoridades locales determinar o no la organización de competencias deportivas en estos momentos, señaló el vocero de la diócesis local, Rogelio Pedroza González.

Ello con relación al pasado Maratón de Aguascalientes, celebrado en plena pandemia sanitaria mientras celebraciones religiosas se suspenden, Pedroza González descartó emitir cuestionamientos. “La iglesia hace lo que le es propio”, apostilló el vocero, en conferencia de medios.

En cuanto a la posible apertura en panteones locales con motivo del Día de Muertos, como se tiene previsto en el municipio oriental de El Llano, el sacerdote reiteró que será determinación del ayuntamiento de esa localidad; no de la autoridad eclesiástica.

“Esto le compete a la autoridad competente, pues no se habla de un párroco que lo determina, sino a los municipios. Las normas generales las puede hacer un párroco, pero no se puede meter a legislar en un campo que no le corresponde”, agregó el vocero.

Según cálculos oficiales, el Maratón de Aguascalientes del pasado domingo registró más de un millar de participantes.