Mar Contreras y Facundo protagonizan intensa discusión en ‘La casa de los famosos’

Redacción

La noche de cine en ‘La casa de los famosos México 2025’ estuvo marcada por la tensión entre los habitantes, destacando la confrontación entre Mar Contreras y Facundo. La actriz explotó contra el conductor por la manera en que se vive el ambiente dentro del reality.

Todo comenzó en la cocina, tras un reclamo de Ninel Conde a Mar por supuestamente “manipular” a los habitantes de su cuarto. Contreras explicó a Facundo que las situaciones dentro de la casa no deberían tomarse de manera personal, ya que, al final, se trata de un juego.

“Es como si tú, Facundo, y Alexis se engancharan en todo este pique que se traen. Es probable que, en algunos momentos, sí pase, pero en un 80% no, creo”, dijo la actriz. Aunque Facundo destacó que existe cariño entre él y Alexis, Mar resaltó que entre mujeres es más fácil que surjan conflictos por comentarios malinterpretados.

La discusión escaló cuando Mar le dijo al conductor: “Entonces, ¿qué haces aquí? Si te lo vas a tomar todo personal. Güey (vete)”. Facundo respondió con un escueto “O sea, sí” y se retiró. El momento generó un amplio debate en redes sociales; algunos usuarios respaldaron a Mar, mientras que otros consideran que ella misma se toma demasiado en serio los comentarios.

La participación de Mar Contreras en el reality ha sido calificada como controvertida, pues ha señalado en varias ocasiones que el resto de las mujeres la ignoran por su manera directa de expresarse. “Yo algo que he comentado es que una cosa es la convivencia y otra la competencia, que puede existir entre cuartos, como el juego nos ha hecho jugar de cierta manera. Yo creí que el 90 por ciento de los que estamos aquí hemos venido a eso: a jugar”, afirmó.

Su actitud ha dividido opiniones entre los espectadores: mientras algunos la consideran una de las pocas participantes “sinceras”, otros la han etiquetado como una “pick me girl”, término que se usa para referirse a quien busca constantemente la aprobación de los demás.