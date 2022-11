ManU corre a Cristiano en pleno Mundial

Redacción

El Manchester United anunció este martes que el portugués Cristiano Ronaldo abandona el club inglés “con efecto inmediato” y “de mutuo acuerdo”.

La separación del portugués del equipo se da días después de la polémica entrevista divulgada este domingo en la que aseguró que se siente “traicionado” por el club. El madeirense acusó al club inglés de haberlo convertido en una “oveja negra” a la que se culpa de todo lo que ha ido mal en la entidad y de estar obligándolo a marcharse.

“El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado”, dijo Cristiano Ronaldo al periodista inglés Piers Morgan.

En otra ocasión, Ronaldo aseguró que “estaría contento” si su carrera terminara hoy, pero admitió, entre risas, que ganar el Mundial de Qatar con Portugal “sería divertido”.

El jugador del Manchester United, en el centro de la controversia tras la polémica entrevista en Inglaterra, descartó sentirse presionado.

“La presión no es algo que me quite el sueño, no voy a adelgazar, no voy a dejar de dormir por las noches. Hay presión buena, presión menos buena, presión más amplia es cuando algún miembro de la familia está enfermo o un niño. Eso es lo que realmente es la presión”, dijo.

Con información de Quién