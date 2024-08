Mantienen en Jesús María vigilancia en escuelas tras robos 

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- A una semana del regreso a clases, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, ha reforzado la vigilancia en los planteles educativos, luego de que se presentaron incidentes de robos.

Crispín Orozco Jiménez, titular de la dependencia, reconoció que se ha complicado el tema de los robos, por lo que mantiene acciones preventivas mediante el patrullaje.

“En el tema de robos hay un problemita que traeme, no nada más en Jesús María, sino que a nivel estatal”, dijo.

“Hemos estado trabajando arduamente para revertir esa situación en cuanto incidencia, sí hemos tenido incidentes en algún plantel educativo, desafortunadamente”.

Indicó que se han apoyado con la Guardia Civil para realizar recorridos en por los planteles, para garantizar que no tengan incidentes de robos, principalmente a escasos días del regreso a clases.

“Prevención del Delito está enfocado a lo que son los recorridos en los planteles, cuando no han estado clases y haciendo visitas constantes a todas estas instituciones”, agregó.

El funcionario señaló que hasta el momento, se consumó un robo en una de las escuelas y en dos planteles más fue un intento que no logró concretarse debido al patrullaje.

En materia de robo a casa habitación, Orozco Jiménez dijo que continúa registrándose incidencia durante el periodo de vacaciones, aunque aseguró, no aumentó.

“Aquí lo que estamos trabajando es con los comités de Vecino Vigilante, trabajando con vecinos de las zonas donde hemos tenido incidencia, para trabajar de la mano, a qué me refiero,, que ellos nos apoyen con la cuestión de los reportes”.

“Se llegó al grado de que estábamos trabajando de manera reactiva, llegaba reporte atendíamos, no se estaba haciendo prevención y no es porque no quisiéramos hacerlo, sino porque la dinámica del trabajo no nos lo permitía”, comentó el titular de seguridad.

Agregó que con las reuniones que tuvieron con los vecinos, ahora hacen los reportes en cuanto comienzan a detectar algo sospechoso en su calle o comunidad.